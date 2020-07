Naya Rivera: retour sur ses meilleures performances dans la série Glee (vidéo)

L'actrice Naya Rivera s'est vraisemblablement noyée accidentellement dans le lac Piru, base nautique fréquentée, après avoir loué le 8 juillet un bateau sur lequel elle avait embarqué avec son fils de quatre ans.



La jeune femme de 33 ans doit sa notoriété au personnage de Santana Lopez, une étudiante pom-pom girl qu'elle a incarnée dans les six saisons de la série Glee (2009-2015).



Ses fans ont voulu lui rendre hommage à réalisant des vidéos de ses meilleurs moments dans la série Glee.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



L'actrice avait plus récemment figuré dans les séries "Devious Maids" et "Step Up: High Water". Elle avait divorcé en 2018 du père de l'enfant, l'acteur Ryan Dorsey, et tous deux se partageaient sa garde, selon le média spécialisé dans les célébrités TMZ.