Niall Horan et Lewis Capaldi improvisent un concert en pleine rue à Dublin et interprètent une chanson de Coldplay (vidéo)

Une chose est certaine les touristes et les habitants de Dublin vont se souvenir de ce moment toute leur vie. Ce vendredi 5 août, les chanteurs Niall Horan et Lewis Capaldi ont été aperçus sur Grafton Street à Dublin en train d’improviser un concert de rue. L’événement a immédiatement rassemblé la foule autour d’eux, créant un grand moment de inoubliable pour les passants. Les deux artistes ont bien évidemment chacun chanter une de leur chanson phare : "Slow Hands" pour l'ancien membre des One Direction, Niall Horan et "Before You Go" pour l'écossais Lewis Capaldi. Mais, il n'y a pas eu que ces deux titres là...

Parfait timing

Alors que Coldplay se produit chez nous à Bruxelles en ce moment, Lewis Capaldi et Niall Horan ont également interprété le tube "Yellow". Pour ce show improvisé, un autre artiste était présent, Jacob Koopamn.

L’événement a beaucoup été commenté sur les réseaux sociaux. Les fans sont ravis de voir que leurs stars favorites se prêtent à la pratique du Busking qui consiste à organiser un concert de rue. Un concept très populaire en Irlande.