Nick Jonas et Priyanka Chopra parents: le couple annonce la nouvelle sur Instagram et surprend tout le monde

Ce vendredi, le chanteur Nick Jonas et l'actrice Priyanka Chopra ont fait une annonce surprise sur les réseaux sociaux. Les amoureux, mariés depuis 2018, sont devenus les heureux parents d'un bébé né via mère porteuse.

Presque 4 ans après leur mariage, Priyanka Chopra et Nick Jonas sont maintenant parents ! L'actrice indienne de 39 ans et le chanteur de 29 ans ont créé la surprise en annonçant la nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs ce vendredi.

"Nous sommes fous de joie de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement le respect de notre vie privée pendant cette période particulière où nous nous focalisons sur notre famille", ont-ils écrit. La publication a été likée plus de 2,5 millions de fois. Et les réactions des fans ne se sont pas fait tarder: des milliers de messages félicitant le couple ont afflué sous la publication.