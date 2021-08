Nicki Minaj accusée de HARCÈLEMENT dans une affaire de tentative de viol qui touche son mari

Et ça ne s'arrête pas là puisque d'après les documents recueillis par TMZ, Nicki Minaj serait allé beaucoup plus loin! La chanteuse aurait même envoyé ses avocats chez la victime pour essayer de l'encourager à se rétracter sur sa version des faits. Jennifer Hough raconte à nos confrères qu'elle a commencé à paniquer et à se sentir en danger après avoir été harcelée à plusieurs reprises jusqu'à son domicile.

La victime déménage et vit toujours dans la peur

Au mois d'août 2020, Jennifer Hough a été obligé de déménager pour fuir ses détracteurs après une énième offre de 20 000 dollars et de multiples menaces à son encontre. Jennifer Hough confie à TMZ vivre dans la peur, encore aujourd'hui, plus d'un an après les faits. C'est pourquoi elle a décidé de poursuivre juridiquement le couple qui lui a intentionnellement infligé de la détresse émotionnelle, du harcèlement et de l'intimidation dans cette affaire. Jennifer Hough n'a pas non plus retiré sa plainte de 1995 et poursuit toujours Kenneth Petty pour tentative de viol.

TMZ précise avoir contacté Nicki Minaj afin d'obtenir sa version des faits, mais sans succès.