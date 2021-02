Nicki Minaj en deuil: le père de la rappeuse est décédé après avoir été percuté par une voiture

Le père de la rappeuse américaine Nicki Minaj est mort dans un accident de la circulation près de New York, un conducteur l'ayant percuté avant de prendre la fuite, a annoncé dimanche la police.

Robert Maraj, 64 ans, marchait dans la rue à Mineola, sur l'île de Long Island, vers 18H15 (23H15 GMT) vendredi lorsqu'il a été percuté par une voiture, a précisé dans un communiqué la police locale. Le conducteur a pris la fuite et M. Maraj a été transporté à l'hôpital où il est décédé samedi, selon la même source. "L'enquête se poursuit", a ajouté la police.



La New-yorkaise de 38 ans, née à Trinité-et-Tobago et élevée dans le quartier de Queens, près de là où son père a été tué, avait surpris ses fans en septembre 2019 en annonçant qu'elle prenait sa retraite pour se concentrer sur sa vie familiale.



Nicki Minaj est revenue ensuite sur cette annonce et a promis de sortir de nouveaux titres, dans le sillage de ses tubes, qui comptent notamment "Starships", "Bang Bang" et "Super Bass".