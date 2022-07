Nicola Peltz évoque sa première rencontre avec son époux Brooklyn Beckham: "On ne s'entendait pas"

L'actrice Nicola Peltz a évoqué sa première rencontre avec son mari Brooklyn Beckham et a admis que ce n'était pas du tout le coup de foudre entre eux, détaillant qu'ils "ne s'entendaient pas" et "n'ont pas du tout cliqué".

Le couple a été présenté il y a cinq ans, date à laquelle ils avaient tous les deux des partenaires différents et n'étaient pas intéressés à faire plus ample connaissance.

Pourtant, bien qu'ils soient devenus de vagues connaissances, ce n'est que lors d'une rencontre fortuite lors de la fête d'Halloween de Leonardo DiCaprio en 2019 que le couple a décidé de donner une chance à leur romance.

Et Nicola de détailler au magazine Tatler: "Nous ne nous entendions pas, nous n'avons tout simplement pas cliqué … J'avais un petit ami, il avait une petite amie.

En fait, nous nous sommes rencontrés une fois et sommes allés dîner, et il est devenu un ami mais pas un ami proche. Puis nous nous sommes croisés lors d'une fête d'Halloween il y a deux ans et demi et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais à partir de ce moment-là, nous sommes devenus inséparables".