Nicole Kidman épuisée et au bord du gouffre: les séquelles de son dernier tournage

Nicole Kidman joue dans la nouvelle série "The Undoing". Elle y incarne une thérapeute au mari infidèle dont la maîtresse est retrouvée assassinée. Ce rôle a laissé des séquelles chez l’actrice. Elle a mis du temps à s’en remettre.

Nicole Kidman est à l’affiche de la nouvelle série "The Undoing". Elle incarne Grace Sachs, une thérapeute à succès marié à un homme infidèle interprété par Hugh Grant. Sa vie bascule le jour où la maîtresse de son mari est violemment assassinée.

Pour ce rôle, Nicole Kidman est allée au bout d’elle-même. Elle s’est confiée dans le podcast "WTF with Marc Maron", révélant qu’elle se sentait mal, au bord du gouffre et ne parvenait plus à dormir après le tournage. "J'étais exténuée pendant une semaine, parce que le système immunitaire ne fait plus la différence entre le moment où on joue et le moment où on est vraie... C'est aussi troublant pour moi."

La série "The Undoing" est inspirée du roman "You Should Have Known", de l'auteur Jean Hanff Korelitz. La saison était composée de 6 épisodes, dont le premier est sorti le 25 octobre 2020.