Noel Gallagher a refusé plus de 100 millions d’euros pour réformer Oasis le temps d’une tournée

Noel et Liam Gallagher sont dans une longue querelle publique depuis la scission d'Oasis en 2009. Liam Gallagher a affirmé qu'il n'y avait plus moyen de régler son différend avec son frère Noel, après qu'il a refusé une somme mirobolante pour le rejoindre lors d'une tournée de retrouvailles.



Le chanteur de 48 ans s’est exprimé sur leur dispute très médiatisée dans l’émission Jonathan Ross Show samedi soir et dont les propos ont été relayés par le Daily Mail.

En parlant de son frère Noel, qui, selon lui, ne veut pas s'engager dans l'idée de mettre fin à leur querelle pour un retour d'Oasis, Liam dit : "Je pense que nous sommes tous les deux le problème et le problème est qu'il pense qu'il n'est pas le problème. Il pense que je suis le problème. Alors que je ne suis qu'un problème. Je suis la moitié du problème, alors je ne peux pas lui faire croire que je suis le problème à part entière. Il doit assumer une partie du problème. Dès qu'il le fera, nous passerons à autre chose", dit l’artiste avant d’ajouter :"Il doit s'approprier son problème... Non je ne lui ai pas parlé. Je ne pense pas que cela va arriver".

"Je sais pour sûr qu’il n y’a plus rien à espérer. Quand quelqu’un t’offre 100 millions de livres (NDLR: 111 millions d’euros) pour donner quelques concerts, tu te dis que tu vas le faire. Je ne suis pas complètement con, c’est quand même beaucoup d’argent qui frappe à ta porte. Et lui n’était pas de cet avis. Il ne pense qu’à être fait Chevalier", lâche Liam.



"Je sais pertinemment qu'il n'y a plus rien sur la table. Nous avons eu une bonne discussion. Nous avons tout fait. Nous n'avons rien laissé sur la table", a précisé le frère de Noel.

