Nolwenn Leroy retrouve les anciens de la Star Ac : son message plein d’émotion

La Star Academy a fêté ses 20 ans. Même si Nolwenn Leroy, gagnante de la saison 2, s’était fait remarquer par son absence dans le documentaire, elle sera bien présente lors du prime événement diffusé en septembre. Pour l’occasion, elle a retrouvé ses anciens camarades.

Elle a publié plusieurs vidéos des répétitions, confirmant sa présence lors de l’enregistrement du prime. On la voit aux côtés d’Emma Daumas, Houcine, Anne-Laure. Sur son compte Instagram, elle a partagé plusieurs photos souvenirs de sa promotion. Elle écrit également un texte : "On avait presque 20 ans sans limites et insouciants, tant pis si c’était un leurre. A cet âge, on n’a pas peur, on se foutait des conséquences, des autres et de ce qu’ils pensent. C’était le temps de l’innocence, on rêve, on risque, on avance."

L'émission anniversaire sera diffusée en septembre. Elle réunira les différentes promotions en un énorme concert.