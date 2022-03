Non, Leonardo DiCaprio n'a pas donné 10 millions d'euros à l'Ukraine

C'est ce que l'on appelle une (vraie) fake news. La semaine dernière, une information erronée a traversé le web et est devenue virale. Celle-ci concernait Leonardo DiCaprio et un don de 10 millions d'euros pour venir en aide au peuple ukrainien.

Cela ne paraissait pas improbable: l'acteur est connu pour ses multiples engagements et ses dons réguliers à des œuvres caritatives et possède très sûrement une telle somme à dépenser sans trop sourciller; c'est pourquoi RTL Info a également relayé cette fake news. L'information a été retweetée 10 000 fois en quelques jours et de nombreux médias lui ont consacré un article: Euronews, The Independant, le Daily Mail, The Washington Examiner...

C'est grâce au service de "fact checking" (vérification des faits) de CNN que l'erreur mondiale a été relevée. "DiCaprio n'a pas fait de don de 10 millions de dollars à l'Ukraine", peut-on lire sur le site de CNN. C'est une source proche de l'acteur qui a averti le média américain. "La source a déclaré que DiCaprio 'se tient aux côtés de l'Ukraine' et a fait des dons humanitaires liés à l'Ukraine à CARE, au Comité international de secours, à Save the Children et à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés" mais soutient que "la somme de 10 millions de dollars rapportée est fausse, que les affirmations que DiCaprio a donné de l'argent au gouvernement ukrainien ou à l'armée ukrainienne sont également fausses". Les liens de parenté avec une grand-mère originaire d'Odessa (ce qui donnait encore plus de corps à la fake news) n'ont pas non plus été confirmés. Si la grand-mère de Leonardo DiCaprio est bien décédée en 2008 en Allemagne, où elle vivait, rien n'atteste qu'elle était ukrainienne et la source de CNN "n'a pas voulu l'affirmer".

D'où viennent ces fausses informations?

Tout part d'un site, "GSA News", qui diffuse des actualités en Guyane (Amérique latine). Samedi dernier, un article affirmant que "des sources à l'intérieur de l'Ukraine" avaient déclaré que DiCaprio "avait transféré dix millions de dollars américains au gouvernement ukrainien".

Dans ce même article, on pouvait également lire que l'acteur du Loup de Wall Street "avait des racines ukrainiennes grâce à sa grand-mère maternelle".

Malgré les démentis apportés par la source proche de Leonardo DiCaprio à la CNN, le fondateur de GSA News, Patrick Carpen, a continué de défendre son article. Il a indiqué à la chaîne américaine avoir "vraiment confiance en sa source en Ukraine" avant de faire son mea culpa plus tard par téléphone.

Selon CNN, il se serait excusé "profondément" pour la fausse histoire, et a indiqué qu'il "n'avait aucune mauvaise intention en publiant cet article" et qu'il allait publier une rétractation.

"Carpen a expliqué que sa principale source pour le prétendu don de 10 millions de dollars de DiCaprio avait été un message Facebook d'une Ukrainienne dont les messages sur la guerre avec la Russie étaient généralement exacts. Carpen a déclaré qu'il avait également vu d'autres Ukrainiens sur Facebook publier des informations sur le don supposé", peut-on lire dans le fact checking de CNN.

Le site guyanais n'ayant qu'un petit rayonnement, Carpen pensait publier son article serein, et que si cette histoire était fausse, il pourrait supprimer l'article sans conséquence. C'était sans compter la viralité d'internet...