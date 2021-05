Norbert Tarayre, ancien candidat de Top Chef, hospitalisé: il révèle la cause sur Instagram

Les téléspectateurs assidus de Top Chef se souviennent forcément de lui. Avec sa gouaille et son énergie débordante, Norbert Tarayre a marqué les esprits lors de sa participation en 2012. Depuis, il a enchaîné les émissions culinaires en tant que présentateur (Norbert et Jean : le défi, Norbert commis d'office, La meilleure boulangerie de France...). Boulimique de travail, le cuistot a sans doute un peu trop tiré sur la corde.



Dimanche 16 mai, c'est de son lit d'hôpital qu'il s'est adressé à ses abonnés sur Instagram. "Salut les amis, voilà quand la machine s’emballe... Résultat un 'pneumothorax' (une affectation de la plèvre, Ndlr) rien de vital mais je vais faire un arrêt au stand pendant 3 semaines et normalement je serai sur pied... En tous les cas je vais être chouchouté par mon amoureuse, prenez soin de vous , je vous embrasse", écrit-il.