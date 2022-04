Norman obligé de supprimer sa vidéo YouTube à propos de Marine Le Pen

Sur les réseaux sociaux, le Youtubeur français n’a pas respecté la période de réserve imposée par l'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Il a été contraint de retirer de YouTube une vidéo qu’il venait de poster.

"Et si Marine Le Pen passait". C’est le titre de la vidéo de Norman qui a disparu de son compte YouTube ce Samedi 9 avril. L’humoriste a expliqué à ses 6 millions d’abonnés avoir été contacté par l’ARCOM (anciennement appelé CSA) et YouTube à propos de cette vidéo parce qu’elle enfreignait la période de réserve.



Le YouTubeur y exprimait ses inquiétudes quant à la banalisation du vote d’extrême droite et la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National, mise en œuvre par Marine Le Pen. Il appelait à voter dans un sens à "éviter des catastrophes". Problème : cette vidéo ne pouvait pas être publiée le 9 avril, juste avant les élections présidentielles.



“La veille et le jour du scrutin, il est interdit de diffuser tout message ayant le caractère de propagande électorale comme l’indique le code électoral (alinéa 2 de l’article L49)”, écrit sur son site internet l’ARCOM, précisant que cette réserve s’applique aussi sur internet et sur les réseaux sociaux. Tout manquement à cette loi est passible d’une amende de 3750 euros.

“Je connaissais l’existence de cette période de réserve mais je ne pensais pas que cela s’appliquait à moi sur Youtube”, a-t-il expliqué Norman dans une story Instagram. Il précise que la vidéo en question avait été passée en privé. Il devrait la reposter prochainement…