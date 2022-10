Nouvelle saison de The Crown: révoltée, une proche de la princesse Diana s'en prend à la série Netflix

Image de la dernière saison de The Crown prévue le 9 novembre © Isopix

Le 9 novembre prochain, une nouvelle saison de la série The Crown sera dévoilée sur Netflix. Une partie sera consacrée aux derniers instants de la princesse Diana. Un projet qui révolte les proches de cette dernière, dont une de ses amies, qui a pris la parole dans les colonnes du "Daily Mail".

La mort de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier au château de Balmoral, a touché le monde entier. L'audience de la série Netflix The Crown a explosé de 800% après le décès de la souveraine. Une nouvelle saison sera diffusée dès le 9 novembre prochain. La défunte reine Elizabeth II sera toujours le sujet central de la série mais cette saison se concentrera également sur la vie de Diana en tant que princesse de Galles et mère de deux enfants, William et Harry.

Alors que la production avait d'abord annoncé le contraire, ses derniers instants avant son décès, survenu dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, seront également mis en scène. Une décision qui insurge les fans de la princesse Diana, mais aussi et surtout, ses proches.

Certes, l'accident de voiture dont a été victime Diana ne sera pas porté à l'écran, mais savoir que les derniers instants de la princesse seront mis en lumière suffit à réveiller la colère de ses proches. "C'est évidemment terrible pour ses fils Harry et William d'avoir à revoir tout cela. C'est un cruel manque de sensibilité à leur égard. J'ai vécu au plus près la mort de Diana et je peux vous dire que son accident fut un énorme choc pour toute une génération. Il a eu un énorme impact sur la santé psychique de tous", déplore auprès du Daily Mail Debbie Frank, ancienne astrologue de Diana.

Au-delà du voyeurisme, les proches de Diana Spencer reprochent à Netflix son timing très mal choisi... Sortir une mise en scène d'un drame aussi terrible seulement 2 mois après le décès de la reine Elizabeth II, est considéré par certains comme la goutte de trop.

Des critiques sûrement anticipées par le géant du streaming, qui a malgré tout, décidé d'aller jusqu'au bout de son projet.