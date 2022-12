O.J. Simpson s'exprime sur les rumeurs de romance avec Kris Jenner et sur la filiation de Khloe Kardashian

L'ancien joueur professionnel de football américain O.J. Simpson a remis les pendules à l'heure concernant la populaire théorie selon laquelle il serait le père de Khloe Kardashian. L'ex-sportif a abordé la rumeur dans l'épisode du 19 décembre du podcast Full Send et a déclaré qu'il ne se serait jamais mis en couple avec Kris Jenner, aujourd'hui âgée de 67 ans, parce qu'il n'a jamais été physiquement attiré par elle, relate le Daily Mail.

"J'ai toujours pensé que Kris était une jolie fille. Elle était vraiment sympa. Mais, vous savez", a-t-il dit en se mettant à rire. "Je sortais avec des top-modèles".

Devenu plus sérieux, l'ancienne star du football de 75 ans a ajouté: "Mais la rumeur n'est pas vraie. Même pas, loin de là. Je n'ai jamais été attiré par elle et je n'ai jamais soupçonné qu'elle ait jamais été attirée par moi donc ça n'a jamais été le cas."

Sur Twitter, O.J. a précédemment démenti la rumeur dans une vidéo qu'il a postée quelques jours seulement après avoir créé un compte en juin 2019. "Bob Kardashian était comme un frère pour moi, c'était un gars génial", a-t-il commencé, faisant référence à feu Robert Kardashian, son meilleur ami de longue date et avocat de la défense dans son procès pour meurtre en 1995, l'ex de Kris Jenner et le père biologique de Khloe Kardashian, 38 ans.

Retrouvez l'extrait à la 60e minute:

"Il a rencontré et épousé Kris et ils ont vraiment passé des moments formidables ensemble, quand ils étaient ensemble. Malheureusement, cela s'est terminé."

"Mais jamais - et je tiens à souligner, jamais, sous aucune forme - je n'ai eu le moindre intérêt pour Kris, romantiquement ou sexuellement, et je n'ai jamais eu la moindre indication qu'elle avait un intérêt pour moi", a-t-il poursuivi. "Donc toutes ces histoires sont fausses, mauvaises et de mauvais goût".

Dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians de novembre 2019, Kris a pleuré sur les rumeurs avec Khloé. "C'est vraiment assez pathétique que lorsque des rumeurs sont lancées, les médias leur donnent vie et souffle et le jour de l'anniversaire de la mort de Nicole (Simpson). C'est de mauvais goût et dégoûtant", s'est-elle emportée. Nicole est l'ex-femme d'O.J. qu'il était accusé d'avoir assassiné en 1995. Il a été acquitté de tous les chefs d'accusation à l'issue du procès pour meurtre qui a fait grand bruit.

Le clan Kardashian-Jenner a démenti ces rumeurs pendant des années, et dans un commentaire Instagram de 2016, Khloé a même plaisanté sur ces ragots. "Je ne sais pas pourquoi mais tu as l'air blanche sur cette photo", a commenté un utilisateur sous une photo de Khloé utilisant le filtre Snapchat "oreilles de chien" dans un selfie. "Je ne sais pas... Certains jours, je suis la fille d'OJ. D'autres, je suis la fille de Robert", a répondu la fondatrice de Good American sur un ton sarcastique.

Khloé a également parlé de la rumeur lors d'un épisode de mars 2016 de son ancienne série de télé-réalité Kocktails With Khloé et a rappelé quand une ex-femme de Robert a fait son coming out avec une interview dans laquelle elle affirmait que Robert avait avoué que Khloé n'était pas de lui alors qu'il était en train de mourir d'un cancer de l'œsophage. "Elle a voulu se manifester, genre, 10 ans plus tard après le décès de mon père et a dit que je ne suis pas sa fille et qu'il s'est confié à elle", s'est-elle souvenue. J'ai dit : "Ecoute, tu peux parler de moi et de mes soeurs autant que tu veux. Ne parle pas de mon père. ... Il n'est pas là !"