Fuite, faim, foyers… Les rares confessions de Gims sur son enfance

Les premières années de sa vie, Gims les a passées en République démocratique du Congo, où il est né. Son père, Djuna Djanana, est musicien et chanteur engagé. Et à cette époque, à Kinshasa, ce n'est pas bien perçu.

"À l'époque, la future République démocratique du Congo s'appelait encore le Zaïre et vivait sous la dictature de Mobutu", raconte le chanteur né en 1986.

Dans Paris Match, il confie les raisons qui ont poussé sa famille à fuir son pays d'origine. "J'ai 2 ans et demi quand mon père écrit une chanson contre lui. Et du jour au lendemain, on doit fuir. Parce que la musique au Congo, c'est aussi important que la politique. Quand un artiste fait une telle chanson, ça ne passe pas inaperçu, c'est passible de la peine de mort."

Tout petit, il vit alors des mois de galère, même s'il ne se rend pas tout à fait compte de ce qui se passe.

"J'avais juste faim, confie-t-il. D'autant que ce n'est pas moi au départ qui devait quitter le pays. Le choix s'est quasiment fait à pile ou face avec mon frère. J'étais le plus jeune donc je suis parti en France. C'est incroyable, cette histoire."

De la cocaïne dans ses pots de yaourt

À son arrivée en France, tout n'a pas été rose non plus. C'est en partie dans un foyer que Gims a grandi, et pendant l'adolescence, il s'est retrouvé dans des squats. Il se souvient qu'une de ses "tontons" cachait de la cocaïne dans ses yaourts.

"J'aurais aimé ne pas découvrir ce sachet dans le pot de yaourt à la fraise", déclare-t-il aujourd'hui à paris Match. C'était un gars qui vivait dans le squat avec nous qui cachait sa marchandise... Et quelle cachette !"

À l'époque, Gims ne se rendait pas compte du mal que cela représentait. "Je ne comprenais pas à l'époque ce que ça voulait dire. Mais je le voyais toujours compter son argent. Donc je lui ai dit : 'Il faudrait que tu m'apprennes à faire ça.' Et là il se fâche : 'Non toi tu n'es pas comme moi (...) Moi je n'ai pas eu le choix, toi, t'es encore un gamin tu vas faire autre chose.' C'est la dernière fois que je l'ai vu" a encore raconté Gims.

Il raconte ensuite que c'est l'école qui va alors l'aider : "C'est là que j'ai découvert les valeurs de la France, la fierté, les personnages phares".

Et puis, Gims a connu le succès dans la musique et vendu des millions d'albums. Il a également fondé une famille avec la femme de sa vie, Demdem, avec qui il a 4 enfants.

Nulle doute qu'avec une pareille enfance, il a de belles valeurs à transmettre.