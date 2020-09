Obsèques d'Annie Cordy: la nièce de la chanteuse révèle les détails de la cérémonie

(c) BELGA

Dès aujourd'hui, le public et les proches d'Annie Cordy pourront rendre un dernier hommage à la chanteuse et comédienne belge décédée le 4 septembre. Le cercueil sera exposé à Cannes toute la semaine. La nièce de la chanteuse a révélé les détails de l'organisation de cet hommage public.

Ce mardi 8 septembre, les fans et les proches d'Annie Cordy sont invités à lui rendre un dernier hommage. La tristesse est encore vive, après le décès de la chanteuse et comédienne le 4 septembre, des suites d'un arrêt cardiaque. Alors, malgré les mesures liées au Covid-19, les proches et les fans qui le souhaitent pourront se recueillir sur le cercueil d'Annie Cordy à Cannes.

La nièce de la chanteuse a dévoilé les détails de cet hommage à l'AFP. Le cercueil de l'artiste belge, née à Laeken, sera exposé à la Maison funéraire de Cannes, où vivait la chanteuse. L'hommage début ce mardi 8 septembre, et se terminera le vendredi 11 septembre.

La chanteuse belge inhumée à Cannes

De manière pratique : les proches et le public pourront rendre hommage à Annie Cordy par petits groupes, en respectant la distanciation sociale. Dans une salle de l'Athénée de Cannes, un hommage en chanson, avec des discours, sera organisée et accessible à tous.

Le 12 septembre, à 15h, après cette semaine d'hommages, une dernière cérémonie sera organisée pour accompagner la dépouille de la chanteuse vers sa dernière sépulture. Annie Cordy, décédée à l'âge de 92 ans, sera inhumée ce jour-là au cimetière de L'Abadie.