Obsèques de Jean-Pierre Pernaut ce mercredi: défilé de stars et émotion palpable

Ce mercredi ont lieu, à la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris, les obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Malade d'un cancer du poumon, il est décédé le 2 mars à 71 ans des suites d'une délicate opération du cœur.





Sous une vague d'applaudissements, le corps du présentateur du JT le plus connu est arrivé sur place aux alentours de 11h05. Là, déjà, plusieurs dizaines de minutes avant l'arrivée du convoi du célèbre, une foule s'était créée autour de l'édifice religieux où se déroule la cérémonie en l'honneur de Jean-Pierre Pernaut. Elle durera 2h30. De nombreux visages célèbres ont été aperçus.. Médiatiques ou politiques, les personnalités ont foulé les marches de la basilique Sainte-Clotilde. On a pu y voir Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni, Brigitte Macron, Patrick Poivre d'Arvor, Cyril Hanouna, Sylvie Tellier, Christophe Dechevanne ou encore David Pujadas... Souvent émus et cachés derrière des lunettes de soleil.





"Il était très fédérateur, les gens l'aimaient et ils avaient raison de l'aimer", a lâché au micro de BFM TV Bernard Montiel, qui a craqué en direct sur RMC en apprenant la mort de son ami. Gilles Bouleau, désormais aux commandes du JT de TF1 confirme: "C'était un extraordinaire journaliste, un ami cher et un type formidable (...) Jusqu'au bout, il est resté un artisan".

Exceptées celles de TF1, les caméras ne sont pas autorisées à filmer l'intérieur de la basilique.

De confession catholique, un premier hommage avait été rendu à la cathédrale d'Amiens, la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, ce dimanche 6 mars, Amiens.