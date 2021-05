Océane (Les Marseillais) veut faire croire qu'elle voyage en business: ses abonnés découvrent la MASCARADE (photo)

Océane El Himer, candidate des Marseillais, a voulu faire croire à ses abonnés sur Instagram qu’elle voyageait en classe business lors d’un vol reliant Dubaï à la France. La jeune femme de 27 ans a pris la pause dans la classe business et a publié la photo sur son compte le 23 mai. "Prochain arrêt Monaco. Je vole toute la nuit", a écrit la candidate de téléréalité.

Des personnes abonnées à son compte Instagram ont affirmé qu'elles se trouvaient dans le même avion que l'influenceuse. Elles n’ont pas tardé à réagir en découvrant la publication de la jeune femme. Selon ces abonnés, Océane était assise en classe économique aux côtés de sa sœur Marine. Elle se serait rendue en classe business juste pour prendre cette photo.



"Je suis dans le même vol que toi, je ne te trouve pas. Par contre, l’hôtesse de l’air m’a dit que tu étais en éco", a commenté un de ses abonnés.

"Quand on est arrivé dans l'avion, à la dernière minute, il y a deux filles de téléréalité, je ne vais pas citer pas leurs noms, mais ce sont des soeurs, qui sont arrivées derrière nous. (...) Juste, les meufs ont pris des photos en business classe alors qu'elles étaient assises à côté de moi dans l'avion en classe éco. Donc pourquoi ? Et une d'entre elles a mis une heure, je ne vous mens pas, à retoucher une photo. Pourquoi ? La meuf est déjà belle de base, c'est ça le plus triste (...) dans l'avion tout le monde se retournait, et elle se retouche pendant une heure. Franchement, c'est triste. Si vous avez compris de qui je parle, vous pourrez admirer son chef-d'oeuvre. J'ai presque envie de vous dire de liker pour le mal qu'elle s'est donné", raconte Tania, une makeup artist.

Océane a fini par désactiver les commentaires sous sa publication, sans explication.