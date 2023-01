Omar Sy explique pourquoi son amitié avec Fred Testot "s’est effritée": "C’est un peu malheureux" (vidéo)

Omar Sy était invité dans une émission sur la chaine Youtube Oui Hustle afin de parler du film Tirailleurs. Durant cet entretien, l'acteur a expliqué pourquoi Fred Testot et lui ne sont plus proches comme avant. Les chemins du duo célèbre pour son SAV des Émissions sur Canal+ se sont séparés il y a plusieurs années.



"Qu’est-ce qu’il se passe avec lui (Fred Testot) ?", a voulu savoir le Chairman, l'animateur de la chaine. Ce à quoi Omar Sy a répondu: "Il ne se passe rien, je ne peux pas te dire mieux qu’il ne se passe rien".



Retrouvez l'extrait à la 49e minute:



Omar et Fred ne se voient plus du tout... Le premier s'étant installé aux Etats-Unis avec sa famille, la distance n'a pas aidé à entretenir la relation qu'ils avaient.

"Aujourd'hui, on ne se voit plus, car le temps a effrité les choses. Je suis parti un an aux États-Unis... On est passé d'un moment où on se voyait tous les jours car on travaillait ensemble. C'était mon binôme. On écrivait, on tournait, on montait ensemble."



"Quand je suis parti aux États-Unis, on a passé un an sans se voir, les coups de fil, les machins, les projets que je faisais... Voilà, la vie a fait que petit à petit ça s’est un peu effrité."



L'acteur pense que le "changement de statut de l’un et de l’autre" a peut-être joué aussi et "le temps nous a un peu usés. Cette distance a eu raison de nous", s'attriste Omar Sy. "Finalement, c'est le travail qui nous liait puisqu'à partir du moment où on n'a plus travaillé ensemble cette amitié s'est effritée."



"C’est un peu malheureux, il y a toujours du respect, il y a toujours de l’amitié, il y a toujours de l’amour même pour lui, car ce que j'ai vécu avec lui je ne l'ai vécu qu'avec lui et ça le place à un endroit particulier dans mon coeur et dans ma vie. J'ai appris énormément avec lui. Je le retrouverai peut-être", espère l'acteur.