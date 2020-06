Omar Sy: pourquoi il s'ENGAGE dans la lutte contre les violences policières

La mort de George Floyd a fait réagir de nombreuses célébrités à travers le monde, et notamment Omar Sy. L'acteur, plutôt discret en temps normal, s'est expliqué dans l'Obs à propos de son engagement dans la lutte contre les violences policières. La pétition qu'i a lancée a déjà récolté près de 180.000 signatures.

"Je reçois beaucoup de messages de tous horizons, y compris venant de policiers, qui font dignement leur travail et se sentent salis par les violences commises par certains de leurs collègues. Ces gens se sont tus trop longtemps parce que la pression est trop forte Que la parole se libère enfin, avec peut-être une espèce de '#Metoo des keufs'", a-t-il expliqué.

En temps normal, Omar Sy s'exprime peu sur l'actualité. Mais cette cause lui tient particulièrement à cœur.

"Je dois dire que c'est d'ordinaire pour moi un principe de fermer ma bouche, d'échapper à la cacophonie, qui selon moi annihile tout propos, dit-il encore dans l'Obs. Je crois que les violences policières sont l'affaire de tous. Si j'ai décidé de m'exprimer, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Ma crainte de voir se multiplier les injustices me rendait le silence insupportable. J'ai préféré l'écriture à la parole. Je crois à la puissance des mots, ils ne font pas de vacarme, ils se posent là, et je pense que le sujet doit être abordé dans le calme et la raison".

Il termine en remettant à leur place ceux qui le critiquent et l'attaquent pour sa prise de position dans ce débat. "Je sais que ces gens aimeraient me voir ailleurs, trouvent que je ne suis pas à ma place, et c'est bien pour ça que j'y suis. Je paie des impôts en France, je rappelle que je suis citoyen français, et à ce titre, il me semble que j'ai le droit d'appeler à la justice", lance-t-il enfin.