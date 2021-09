Omar Sy est le seul Français parmi les 100 personnalités de l'année du magazine Time

L'acteur français Omar Sy, vedette de la série télé Lupin qui a connu un succès mondial en 2021, est le seul Français dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine américain Time, révélée mercredi.

"Omar a tous les ingrédients et toutes les compétences pour pouvoir faire n'importe quoi - produire, réaliser, etc. - et le faire avec un coeur ouvert et généreux. S'il y a une chose à retenir, c'est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l'espace quand vous êtes avec lui", écrit l'acteur et réalisateur Bradley Cooper, qui écrit un court texte sur l'acteur français.

Déjà connu à l'international depuis le succès du film Intouchables (2011), Omar Sy a été le héros en 2021 de la série Lupin, premier grand succès français sur Netflix, qui a conquis des dizaines de millions d'abonnés dans le monde.

L'acteur figure parmi les artistes sélectionnés par Time, aux côtés des actrices Scarlett Johansson et Kate Winslet, de la réalisatrice Chloé Zhao, couronnée aux Oscars pour son film Nomadland, et du chanteur américain Lil Nas X.

Le magazine distingue aussi, dans une catégorie Icônes, la joueuse de tennis Naomi Osaka, l'opposant russe Alexeï Navalny et la chanteuse Britney Spears. Parmi les "pionniers" apparaissent la chanteuse Billie Eilish, l'avocat spécialisé dans l'environnement Roger Cox et la créatrice de mode Aurora James, qui vient de faire parler d'elle grâce à sa robe "Tax the rich" ("Taxez les riches") portée par la figure de l'aile gauche du parti démocrate américain Alexandria Ocasio-Cortez au gala du MET lundi soir à New York.

La catégorie des dirigeants politiques couvre un spectre très large : de Joe Biden et Kamala Harris à Donald Trump et à l'animateur de Fox News Tucker Carlson aux Etats-Unis ; de la nouvelle directrice générale de l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, au leader taliban Abdul Ghani Baradar.

Parmi les derniers Français distingués figurent la maire de Paris Anne Hidalgo (2020), l'artiste JR (2018) ou Marine Le Pen (2015). Outre sa liste des 100 personnalités les plus influentes, Time distingue tous les ans une "personnalité de l'année", généralement en décembre.