Salaire astronomique: on sait combien vont gagner les actrices de la prochaine saison inédite de "Sex and the City"...

Nous vous l'annoncions début de semaine, la série Sex and the City revient pour une saison. Elle sera diffusée sur HBO Max, avec le même casting à l'exception de l'actrice Kim Cattrall, a annoncé la chaîne dimanche soir.

Cette saison, intitulée "And Just Like That..." (et juste comme ça), aura dix épisodes avec les actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, a précisé HBO dans un communiqué.

Sarah Jessica Parker continuera à jouer le personnage de Carrie Bradshaw, également narrateur de l'histoire. Cynthia Nixon et Kristin Davis sont ses deux meilleures amies, l'avocate Miranda Hobbes et la marchande d'art Charlotte York.

Kim Cattrall a refusé de participer à cette aventure. Selon plusieurs rumeurs, elle est en conflit depuis des années avec Sarah Jessica Parker.

Cette dernière a fait quelques révélations sur les 10 futurs épisodes. Personne ne chaussera les talons aiguilles de Samantha Jones. Non, l'actrice de 55 ans a confirmé qu'il n'y aurait pas de quatrième personnage. SJP a fait cette révélation devant sa boutique de chaussures située à New York, rapporte le Daily Mail.

Bien qu'il n'y ait pas de quatrième coéquipier principal, Sarah a insisté sur le fait que la quatrième étoile était la ville elle-même.

Et de déclarer à la question d'Adam Glyn de la page YouTube Adam's Apple: "Nous ne cherchons pas à créer un quatrième personnage, nous avons New York comme quatrième personnage et ce sera un nouveau personnage intéressant qui nous passionne'', à la question d'Adam Glyn de la page YouTube Adam's Apple.

Salaire astronomique

Selon le magazine Variety, les 3 actrices vont gagner par épisode, 1 million de dollars. Ce n'est pas un record dans le monde de la télévision. Elles égalent ainsi les fiches de paie des acteurs de la série Friends lors des deux dernières saisons. De même, elles endosseront les rôles de productrices de la série.