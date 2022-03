On en sait un peu plus sur la suite de la série "Un, dos, tres" prévue pour 2022

C'est une série culte pour toute une génération. "Un, dos, tres", c'est une série espagnole qui suit les élèves d'une école d'arts de la scène (théâtre, danse, chant). Entre histoires d'amour et chorégraphies endiablées, "Un, dos, tres" en a fait rêver plus d'un... Jusqu'en 2005, année de l'arrêt de la série.

Et bonne nouvelle: les producteurs de la série ont annoncé son grand retour sur les écrans pour cette année 2022! Cette suite s'appellera UPA Next (comme "Un Paso Adelante", "un pas en avant") et on y retrouvera trois personnages forts de la version originale. Les fans verront donc l'évolution de Silvia Jauregui (Monica Cruz), Roberto Arenales (Miguel Angel Munoz) et Lola Fernandez (Beatriz Luengo). Quid des autres personnages? La production nous réserve peut-être encore quelques surprises..!