Ophélie Winter "seule et abandonnée" sur l’île de la Réunion? La chanteuse rétablit la vérité

La couverture du dernier Closer montre Ophélie Winter sur l'île de la Réunion, précisant qu'elle serait "seule et abandonnée". Selon le magazine, l’interprète de "Dieu m’a donné la foi" dans une petite maison d’un quartier populaire et que la "solitude et la maladie l’escortent toujours". Pourtant, la chanteuse qui a passé une période difficile, va beaucoup mieux et tente de remonter la pente. L'artiste est sur l'île pour y passer des vacances et se porte bien. Agacée, elle a décidé de prendre la parole suite à la publication de Closer.



"Je pensais être discrète, manifestement pas assez. J’espérais naïvement être celle qui révélerait où je passais des vacances idylliques. Même si je n’avais pas nécessairement prévu d’en parler au plus grand nombre. Il faut croire que je me berçais encore une fois d’illusions. Alors, puisqu’un certain magazine a décidé de faire sa Une avec moi, encore une fois, autant le confirmer, oui je suis bien sur l’île de la Réunion. Merci aux Réunionnais de leur accueil. J’ai découvert une île magnifique et des habitants chaleureux, et même si les meilleures choses ont une fin, j’ai grâce à eux des souvenirs plein la tête, même illustrés de photos volées que je n’ai jamais réclamées", a écrit la star sur Instagram le 4 juillet, faisant taire la rumeur.



