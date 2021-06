Ophélie Winter victime d'inceste durant 10 ans, elle raconte son calvaire: "Ma mère ne me croyait pas"

Lundi, Ophélie Winter était invitée sur le plateau de Quotidien afin de parler de Résilience, son livre qui sort ce mercredi 2 juin. La chanteuse raconte son parcours artistique, mais aussi sa vie de famille. Elle raconte avoir été victime d’abus sexuels durant des années.

L’artiste de 47 ans a subi des attouchements sexuels de la part de son oncle handicapé. Elle explique en avoir parlé à sa mère, mais cette dernière ne l’a pas cru et l’aurait frappée."C'est encore une bagarre avec ma mère... Ma génitrice, on va dire. Parce qu'elle ne m'a pas cru quand je lui ai dit la première fois (…) je lui ai dit, 'Maman, Stéphane me touche le zizi', et je me suis pris une beigne."

La chanteuse explique qu’un jour, sa mère a surpris l’oncle en question avec "la main dans la culotte" de sa fille. "Elle l'a vu, elle lui a balancé une boite de brandade de morue à travers la tronche, et il n'y a pas eu un mot d'explication (…) j'ai passé ma plus tendre enfance à rêver de sa mort parce qu'il me faisait peur, physiquement, il était vraiment effrayant. Il se faisait pipi dessus jusqu'à 50 ans, rien que son odeur. Il fumait des cigarillos. Il y a des trucs que je ressens, ça me fait revivre toutes les horreurs de cette époque-là."

La star a pu compter sur le soutien de son frère lorsqu’elle lui a tout raconté il y a une dizaine d’années. "Il m'a dit 'Je te crois parce qu'il me l'a fait aussi'. Là, ça m'a calmée. Et du coup, j'ai eu plus foi en mon frère qu'en ma mère.(...) C'est grâce à lui que cet épisode a été plus facile à évacuer parce que ça m'a confirmé ce que je pensais : je ne suis pas folle. J'ai été tripotée toute ma jeunesse de 6 à 16 ans, c'est énorme".

Pour voir la vidéo complète, cliquez ICI (extrait à la 25ème minute)