Orelsan dévoile des images exclusives de son mariage: "En général, je vis les émotions à retardement"

(c)youtube (C à vous)

Orelsan a dévoilé des images de son mariage dans le documentaire "Montre jamais ça à personne" disponible sur la plateforme Amazon Prime à partir du 15 décembre. L'occasion de découvrir le rappeur dans l'intimité s'unir à sa muse Ahélya Randriambolaina, avec laquelle il est en couple depuis plus de 10 ans.

Ce lundi soir, dans l'émission C à vous, le chanteur qui assurait la promotion de ce docu est revenu sur le choix de partager ce moment: "En général, je vis les émotions à retardement. Sur le moment tout me stresse", confie-t-il. "On pourrait croire que c'est en mode People, mais mon mariage a vraiment eu une signification... Il a permis de débloquer la chanson la Quête..."

"Notre ligne de conduite c'était de se dire?: si ça aide à comprendre sa musique on le met, si c'est juste pour mettre des images intimes, ce n'est pas la peine", a justifié le frère du chanteur Clément Cotentin, producteur de l'émission.

L'union qui a été célébrée il y a deux ans en période de pandémie du Coronavirus, n'avait rassemblé que peu d'invités.

Voir l'extrait ici à 46 minutes.