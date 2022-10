Orlando Bloom a vécu une expérience de mort imminente après s'être écrasé la colonne vertébrale en tombant de 3 étages

L'acteur Orlando Bloom qui est fiancé à la chanteuse Katy Perry, s'est ouvert sur l'épreuve la plus terrifiante qu'il ait jamais eu à traverser et qui l'a laissé dans un endroit sombre mentalement. Le comédien de 45 ans a évoqué l'horrible accident dont il a été victime lorsqu'il était adolescent, en l'honneur de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre.



"Quand j'avais 19 ans, je suis tombé de trois étages d'une fenêtre et je me suis cassé le dos", a déclaré la star de "Pirates des Caraïbes".



Orlando Bloom, ambassadeur international de bonne volonté pour l'UNICEF, s'est exprimé dans une vidéo partagée par l'organisation sur Instagram. "J'ai eu beaucoup de chance de survivre à la chute parce que ma moelle épinière était encore intacte. On m'a dit pendant les quatre premiers jours que je ne marcherais peut-être plus jamais."





"C'était vraiment le début de ce qui a été un long et douloureux voyage pour moi dans la reconnaissance et la compréhension de certains des modèles qui avaient été dans ma vie et qui m'avaient conduit à avoir de nombreux accidents", a-t-il expliqué. "Et le point culminant a été de me casser le dos, ce qui a été une expérience de mort imminente".



Orlando Bloom a subi une opération de la colonne vertébrale, avant de se lancer dans un parcours de guérison compliqué durant lequel il a dû porter un appareil orthopédique.



"Je dirais que les mois qui ont suivi la chute ont été une période assez sombre", a-t-il admis. "Moi qui avais toujours été très actif dans ma vie, je me sentais soudain très limité et j'avais très mal."



Bloom a détaillé l'accident dans un post Instagram l'année dernière, disant qu'il avait "échappé de justesse à la mort".





À côté d'une photo de lui faisant du vélo, le célèbre acteur a écrit : "C'est moi dans mon corset dorsal vers 1998, environ 3 mois après être tombé de 3 étages et m'être écrasé la colonne vertébrale, échappant de peu à la mort et à la paralysie".



"Je suis reconnaissant chaque jour pour mes membres qui me permettent de repousser mes limites et de vivre ma vie sur le fil (plus sûr maintenant)."