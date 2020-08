Orlando Bloom confie son impatience de devenir père pour la deuxième fois

Orlando Bloom va devenir père pour la deuxième fois, et personne ne semble plus heureux que lui. Orlando Bloom a déjà un fils de neuf ans, Flynn, issu de son mariage avec Miranda Kerr. Et maintenant, c'est une fille qu'il attend impatiemment avec sa fiancée, Katy Perry. Les deux tourtereaux étaient censés se marier cette année, mais la pandémie liée au nouveau coronavirus (COVID-19) en a décidé autrement.

L'acteur britannique a fait ses confessions alors qu'il était l'invité de Jimmy Fallon dans le Tonight Show pour la promotion de son nouveau film "Retalation".

Orlando Bloom a expliqué que pendant le confinement, il avait construit différentes choses en Lego avec son fils et qu'il avait trouvé cela relaxant.

Son fils, Fynn, qui a deux frères du côté du remariage de sa mère, Miranda Kerr, est également impatient d'accueillir sa première petite soeur.