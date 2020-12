Orpheline, Louane a toujours pu compter sur le soutien de cet homme: "C'est une figure importante pour moi"

Louane a perdu ses parents peu de temps après sa participation à The Voice. La jeune femme a donc dû se construire sans parent. Mais elle raconte qu’elle a toujours été épaulée par le réalisateur de "La Famille Bélier", Eric Lartigau.

A 16 ans, la jeune Louane est découverte dans The Voice. L’émission la propulse sur le devant de la scène et elle se fait remarquer par Eric Lartigau, réalisateur avec lequel elle fera "La Famille Bélier". Peu de temps après l’émission de TF1, la jeune femme perd ses parents.

Eric Lartigau la soutient durant tout le tournage du film, et même après. Louane s’est confiée sur cette relation dans "Passage des arts" sur France 5 face à Claire Chazal. "C’est quelqu’un qui me rassure énormément. C’est quelqu’un qui aujourd’hui fait partie de ma vie et qui est très important pour moi. C’est quelqu’un pour qui j’ai énormément de respect et d’admiration, et j’ai eu énormément de chance de tomber sur lui dans ma vie." Elle a également ajouté qu’Eric Lartigau était présent "à chaque étape de ma vie."