Oscars 2021: découvrez les tenues époustouflantes des stars

Pour la 93ème cérémonie des Oscars, les célébrités ont encore sorti le grand jeu, faisant appel aux plus grands couturiers. Découvrez les plus belles tenues de cette soirée inédite.

Les Oscars 2021 n’ont pas fait l’impasses sur les tenues chics et glamours malgré la pandémie et les restrictions dues aux mesures sanitaires. Les célébrités se sont réunies à l’Union Station, un bâtiment Art Déco en plein cœur de Los Angeles.

En course pour le prix de la robe la plus glamour de cette édition: Zendaya dans une robe jaune fluo. Carey Mullingan la suit de près avec un look entièrement couleur or. Les deux jeunes femmes portent des tenues signées Valentino. Halle Berry a opté pour un fourreau plissé Dolce & Gabbana et Viola Davis pour une robe blanche d’Alexander McQueen.



©Belga

Reese Witherspoon a éclaté sous les projecteurs dans un drapé Dior. Quant à Margot Robbie, elle s’est à nouveau tournée vers Chanel pour une nuisette fleurie. Amanda Seyfried s’est illustrée dans une robe bustier rouge à couper le souffle de Giorgio Armani.



©Belga

Enfin, certaines stars n'ont pas hésité à sortir des sentiers battus et ont proposé des looks plus originaux les uns que les autres. Laura Dern arborait un look en plume. Angela Bassett a fait appel à Alberta Ferretti pour une robe à nœud rouge. Andra Day a fait sensation avec une robe coupée Vera Wang tout en dorure. Maria Bakalova l’a jouée classe et classique en blanc Louis Vuitton face à Regina King et son look bleu.



©Belga

L’auteure-compositeur-interprète H.E.R. s’est clairement démarquée lors de cette soirée. En plus de remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale "Fight for you" jouée dans "Judas and the Black Messiah", elle a fait sensation dans une robe bleue encapuchonnée. De même Chloé Zhao remporte la récompense suprême du meilleur film pour "Nomadland" dans un look beige Hermès avec des baskets. Elle devient ainsi la première femme non blanche à remporter le prix de meilleure réalisatrice.



©Belga