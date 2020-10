OSS 117 3: la bande-annonce vient de sortir

Dans quatre mois sortira le nouveau OSS17 avec Jean Dujardin sous la direction de Nicolas Bedos. Les premières images du film viennent de sortir avant la sortie officielle le 3 février 2021.

J-117 avant OSS 117 3! C’est un des films français les plus attendus de 2021. Hubert Bonisseur de La Bath revient pour de nouvelles aventures aux côtés de nouveaux acolytes tels que Pierre Niney qui incarnera OSS 1001, et Fatou N’Diaye. Ce troisième opus s’intitule: "OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire."

La première bande-annonce vient tout juste de sortir. En 40 secondes, Nicolas Bedos promet aux fans un spectacle comme ils l’aiment: une première cascade à la Mission Impossible, des coups de poings et un vol d’hélicoptère. Pour conclure, OSS 117 brise le quatrième mur et s’adresse directement au spectateur: "Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez-nous le 3 février 2021. À tantôt."