Oups: la bourde de Kad Merad en arrivant sur le plateau de C à Vous (vidéo)

Depuis lundi, l'émission C à Vous a repris du service sur France 5 avec Anne-Elisabeth Lemoine aux commandes pour la 5e année. Et le dîner proposé aux invités peut désormais reprendre. Il était passé à la trappe pendant la crise du Covid mais les conditions sanitaires permettent aujourd'hui de les remettre en place.

Parmi les premiers invités de l'émission, il y avait le comédien Kad Merad mardi soir, à l'affiche du film Un triomphe. Et il n'a pas manqué de se faire remarquer lors de son arrivée sur le plateau de l'émission.

En entrant dans le studio, il a voulu embrasser la main d'Anne-Elisabeth Lemoine. Elle a été obligée de le rappeler à l'ordre : "On a pas le droit de se toucher", a-t-elle réagi.

"Ah pardon, ça commence bien", s'est alors excusé Kad Merad. "Gel, immédiatement !", a alors lancé l'animatrice à toutes les personnes autour de la table.

Plutôt que de se plaindre, l'équipe de C à Vous a choisi de rire de ces petites habitudes qu'on n'a pas totalement intégrées, même après plus d'un an de crise sanitaire.