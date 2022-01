OUPS: Nicole Scherzinger annonce l'annulation de la tournée des Pussycat Dolls mais les membres du groupe ne sont pas au courant

Les membres de The Pussycat Dolls ont publié des déclarations contradictoires sur l'annulation présumée de leur tournée de retrouvailles très attendue et maintes fois reportée.



La chanteuse principale Nicole Scherzinger a annoncé dans sa story Instagram vendredi que les "dates de la tournée ont dû être annulées" en raison des "circonstances toujours changeantes entourant la pandémie."



"J'ai investi une énorme quantité de temps, d'énergie créative et mes propres finances pour redonner vie à ce projet, et si je suis naturellement incroyablement attristée par cette décision, je suis aussi très fière de ce que nous avons pu accomplir dans le peu de temps que nous avons eu ensemble avant le COVID".



La chanteuse de 43 ans a conclu sa déclaration en disant qu'elle "ne peut pas mettre de mots sur la quantité d'amour, d'admiration et de gratitude" qu'elle a pour le groupe de filles et leurs fans.







Mais coup de théâtre quelques heures plus tard... Deux des membres du groupe Carmit Bachar et Jessica Sutta ont partagé une déclaration commune sur leurs comptes Instagram respectifs, indiquant qu'elles n'étaient pas au courant de l'annulation de la tournée.



"Nous voulons dire à quel point nous sommes incroyablement déçues d'apprendre d'une annonce faite sur Instagram que la tournée de retrouvailles des Pussycat Dolls est annulée. Pour l'instant, il n'y a pas eu de notification officielle à ce sujet", ont écrit Carmit, 47 ans, et Sutta, 39 ans.





"Quoi qu'il en soit, il semble que ce soit la fin d'un chapitre d'une expérience incroyable, qui a changé notre vie, remplie de souvenirs géniaux dont nous serons à jamais reconnaissants", ont-elles cependant précisé.



"Aux fans, nous vous aimons. Croyez-nous, ce n'est pas le résultat que nous avions espéré. Nous le voulions autant que vous, car nous vous apprécions tous énormément et cela nous fait mal au cœur que vous ayez dû attendre si longtemps pour avoir une réponse, mais malheureusement, c'est hors de notre contrôle."



Carmit Bachar et Jessica Sutta ont ajouté que même si la tournée ne se concrétisera peut-être jamais, ce n'est "pas la fin de l'histoire des Dolls", car elles ont "créé une sororité qui perdurera."



La fondatrice des Pussycat Dolls, Robin Antin, semblait tout aussi optimiste quant à l'avenir du groupe, écrivant sur sa Story Instagram tôt samedi qu'elles continuaient à "travailler si dur" pour que la tournée ait lieu.



"Nous avons tous fait des sacrifices personnels et financiers, mais c'est ce qu'il faut pour être une joueuse d'équipe dans un 'BAND'", a écrit Robin, 60 ans. "N'oublions pas qu'il y a 5 autres membres de ce groupe que j'aime profondément et qui méritent d'être entendus."



Elle conclut : "Il y a des vérités dans cette situation, j'espère juste qu'un jour, ils verront la lumière."



Les deux autres membres du groupe, Ashley Roberts et Kimberly Wyatt, n'ont pas abordé publiquement la prétendue annulation de la tournée.



Les Pussycat Dolls, qui ont dominé la scène pop dans les années 2000 avec des tubes comme "Don't Cha", "Stickwitu" et "When I Grow Up", ont annoncé en novembre 2019 qu'elles se remettaient ensemble et partaient en tournée. Ils ont également publié un single de retour, "React".

La tournée internationale devait être lancée en avril 2020, mais la propagation du nouveau coronavirus a entraîné de multiples reports. Au milieu des retards, Robin a accusé Nicole en septembre 2021 de refuser de participer à la tournée à moins qu'elle ne reçoive une part majoritaire et un contrôle créatif complet dans le retour du groupe.



L'avocat de Nicole Scherzinger, Howard King, a par la suite qualifié les affirmations de Robin de "ridicules et fausses".