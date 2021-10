Owen Wilson n'a jamais rencontré sa fille de 3 ans: "Lyla a besoin de son père", estime l’ex de l’acteur

L'ex compagne d'Owen Wilson, Varunie Vongsvirates, avec qui il partage une fille de 3 ans, Lyla, affirme que l'acteur n'a toujours pas rencontré sa petite fille -malgré le fait qu'il entretienne des relations avec ses deux fils aînés.

"Il ne l'a jamais rencontrée, malheureusement", a déclaré Vongsvirates au Daily Mail, deux jours après avoir posté samedi sur Instagram une douce photo de la bambine marquant son troisième anniversaire. "Joyeux 3e anniversaire à mon enfant ! Je t'aime tellement !", a légendé Vongsvirates, 37 ans, sur la photo de Lyla.

Vongsvirates a déclaré en 2019 qu'elle a supplié l'acteur de "Wedding Crashers", 52 ans, de faire partie de la vie de Lyla plusieurs fois, mais qu'il n'est "pas du tout impliqué" avec leur petite fille et n'a "jamais" même rencontré sa fille.



"Il aide financièrement, mais il n'a jamais été question de cela", avait-elle déclaré à l'époque, ajoutant: "Lyla a besoin d'un père. C'est ironique de voir comment Owen continue à obtenir ces rôles de père, il joue un père dans son nouveau film, et il n'a jamais rencontré sa propre fille."



Le couple s'est fréquenté pendant cinq ans avant de se séparer, le récent animateur de "Saturday Night Live" ayant fait un test de paternité en 2018 qui a confirmé qu'il était le père de Lyla.



Vongsvirates a accueilli sa fille le 9 octobre 2018 sans Owen à ses côtés. En revanche, la star entretient une relation apparemment excellente avec ses deux fils, Robert, 10 ans, qui porte le nom du père de l'acteur de "Wonder", et Finn, 7 ans, qu'il partage respectivement avec ses ex Jade Duell et Caroline Lindqvist.



Faisant référence à son fils aîné Robert par son deuxième prénom Ford, Wilson a évoqué le lien entre ses deux garçons dans l'émission "Ellen" en 2017. "C'est incroyable. Je veux dire, tout ce que Ford dit est juste la chose la plus drôle de tous les temps, et je peux faire une blague et c'est, comme, des grillons. C'est comme si rien ne venait de ces gars-là (...) Je vois déjà comment ils seront à l'adolescence, où ils vont se liguer contre moi", a-t-il ajouté.