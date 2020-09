Paris Hilton est amoureuse: "Nous avons eu cette alchimie incroyable entre nous"

Paris Hilton, 39 ans, a enfin trouvé un amour qui, selon elle, va durer. C'est ce qu'elle évoque sur son compte Instagram en parlant de son petit-ami Carter Reum et de leur relation "incroyable".

Pour l'héritière de la fameuse chaîne d'hôtels, ces mois de confinement liés à la pandémie du nouveau coronavirus lui ont permis de passer du temps avec ce petit-ami et de "trouver l'amour".

Bien qu'elle connaisse Carter depuis 15 ans, ce n'est que récemment que le couple a développé une relation amoureuse.

Paris a détaillé son confinement: "C'est la première fois que je suis obligée de ne pas voyager et de rester à la maison. Et le bon côté de tout cela, c'est que je peux être avec mes animaux de compagnie et mon petit ami. Nous nous sommes devenus si proches. Le temps que nous avons passé ensemble est normalement ce qui m'aurait pris cinq ans!"

Paris - qui s'est fait un nom dans le monde de la musique en tant que DJ réputée - a expliqué qu'elle était en couple avec Carter depuis novembre.

Et de détailler: "Je le connais depuis 15 ans. Puis [la sœur de Carter, Halle Hammond] nous a invités à Thanksgiving (fête traditionnelle américaine) et nous avons eu cette alchimie incroyable entre nous".

"Nous avons eu notre premier rendez-vous et depuis nous n'avons pas passé une seule nuit à part. C'est assez incroyable."