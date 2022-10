Paris Hilton raconte avoir été abusée sexuellement à l'école: "Des membres du personnel mettaient leurs doigts en nous"

Paris Hilton a affirmé que des membres du personnel de l'école Provo Canyon de l'Utah lui faisaient subir, ainsi qu'à d'autres étudiantes, des "examens du col de l'utérus".

"Très tard dans la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, ils nous emmenaient, moi et d'autres filles, dans cette pièce et nous faisaient passer des examens médicaux", a déclaré Paris Hilton, 41 ans, dans un article du New York Times publié mardi et relayé par le magazine Elle.

Elle a ajouté que "ce n'était même pas avec un médecin" mais plutôt "avec deux membres différents du personnel qui nous faisaient allonger sur la table et mettaient leurs doigts en nous".

Alors que sa voix tremblait pendant l'interview vidéo, la mondaine a poursuivi: "Et je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ce n'était certainement pas un médecin. Et c'était vraiment effrayant, et c'est quelque chose que j'avais vraiment bloqué pendant de nombreuses années."

"Mais ça revient tout le temps maintenant, et j'y pense. Et maintenant, en regardant en arrière en tant qu'adulte, c'était définitivement un abus sexuel."

Les représentants de Provo Canyon n'ont pas immédiatement répondu pour un commentaire.

La star de "Simple Life" a également détaillé son expérience horrifiante sur Twitter, écrivant qu'elle a été "forcée de s'allonger sur une table rembourrée", d'écarter les jambes et de se soumettre à un "examen".

"J'ai pleuré pendant qu'ils me maintenaient au sol et me disaient 'Non ! Ils ont juste dit, 'Tais-toi. Tais-toi. Arrête de te débattre ou tu iras à Obs"", a écrit Hilton, ajoutant : "C'est important de parler de ces moments douloureux pour que je puisse guérir et aider à mettre fin à ces abus."

Dans le passé, Paris Hilton s'est continuellement exprimée sur son séjour dans le pensionnat controversé, plaidant publiquement pour que le type d'établissements qu'elle a fréquentés soit réformé.

Lorsqu'elle avait 16 ans, Rick et Kathy Hilton ont envoyé leur fille aînée à l'école Provo Canyon dans l'Utah en raison de sa nature rebelle. Elle y est restée 11 mois avant d'être ramenée à la maison.

En 2020, l'artiste de "Stars Are Blind" a sorti le documentaire "This Is Paris", dressant un tableau plus large de sa jeunesse troublée et de son expérience traumatisante au pensionnat.

"Je savais que ça allait être pire que n'importe où ailleurs", a déclaré Paris à propos de l'école de l'Utah, ajoutant : "C'était censé être une école, mais [les cours] n'étaient pas du tout le centre d'intérêt. Du moment où je me réveillais jusqu'à ce que j'aille me coucher, c'était toute la journée à me crier au visage, à me hurler dessus, une torture continue."

Paris a parlé de ses difficultés à l'école aux côtés de trois de ses anciens camarades de classe qui ont corroboré les affirmations d'abus de l'héritière. La femme d'affaires aujourd'hui couronnée de succès a raconté dans le documentaire que les élèves étaient gavés de médicaments, maintenus par des moyens de contrainte en guise de punition et parfois mis à l'isolement jusqu'à "20 heures par jour".

"J'avais des crises de panique et je pleurais tous les jours", a-t-elle ajouté. "J'étais tellement malheureuse. Je me sentais comme une prisonnière et je détestais la vie", a-t-elle déclaré.

L'expérience apparemment infernale que Paris a vécue à l'école a pris fin lorsqu'elle a eu 18 ans, en 1999, et elle est retournée à New York, refusant de parler de son expérience jusqu'à ces dernières années.

"J'étais si reconnaissante d'être sortie de là que je ne voulais même pas en reparler. C'était juste quelque chose dont j'avais honte et je ne voulais pas en parler".

La DJ a fait équipe avec Unsilenced.org et Breaking Code Silence en mai pour demander une action fédérale contre ces établissements, prenant la parole aux côtés de 200 autres survivants à Washington, DC.

Paris a travaillé avec des législateurs pour faire passer des lois, notamment la loi sur l'industrie des "adolescents en difficulté" - SB127 - qui a été promulguée en 2021. Le projet de loi visait à mettre davantage de surveillance gouvernementale sur les centres de traitement résidentiels pour jeunes de l'Utah.

En mai, elle s'est rendue à Washington aux côtés de législateurs pour soutenir la loi sur la responsabilité fédérale en matière de soins en milieu confiné, qui entend approfondir les recherches sur les abus présumés dans ces établissements ainsi que créer une déclaration des droits des jeunes en milieu confiné.

Aujourd'hui, Paris et d'autres survivants continuent de plaider pour le changement.