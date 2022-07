Pascal Obispo en "colère" face aux incendies au Cap Ferret: il partage une photo saisissante

Originaire du sud-ouest où il vit encore, Pascal Obispo a tenu à partager sa "colère" et sa "tristesse" face aux incendies qui touchent sa région.

"Comment exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'enfant du bassin d'Arcachon...", s'interroge le chanteur de 57 ans dans une publication choc sur Instagram. Il apparait, lunettes de soleil sur le nez sur fond de ciel jaunâtre et enfumé. Le cliché montre l'atmosphère particulière des lieux et s'indigne de la catastrophe qui touche ses terres.

"Entre tristesse devant ce désastre écologique, et colère devant ce qu'on aurait dû faire en amont, afin de prévenir et réduire cette horrible catastrophe. Entre admiration et reconnaissance devant le courage de ces pompiers, ces pilotes, ces hommes qui se battent pour sauver la vie et la beauté de l'environnement qui nous fait mieux supporter l'existence...Protégez-vous protégez vos anciens et protégez vos enfants".

Il y a un peu plus d'une semaine, lorsque les incendies commençaient à s'étendre dans la forêt de Test-de-Buch, le chanteur s'était déjà exprimé sur le sujet : "Pas de mots... Bravo et merci aux pompiers et aux pilotes de Canadairs".