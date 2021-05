Pascal Obispo rend un émouvant hommage à son amie Maurane, disparue il y a 3 ans (vidéo)

Le 7 mai 2018, Maurane disparaissait brutalement à l'âge de 57 ans. Comme Lara Fabian, Hélène Ségara ou Liane Foly, Pascal Obispo était très proche de la chanteuse belge. Trois ans déjà se sont écoulés, mais pour l'artiste, la peine est encore très grande. Sur ses réseaux sociaux, il a tenu à rendre hommage à son amie.

"Un vendredi pas comme les autres…", écrit-il en légende d'une photo en noir et blanc où il apparaît le sourire aux lèvres, avec Maurane. "Avec elle, c’était différent Claudine, Maurane. Trois ans déjà aujourd’hui..., complice de fous rires inoubliables, qui me manquent. Mais nous avions pleuré quand on avait écouté cette chanson pour la première fois composée avec Lionel Florence, qu’elle avait si magnifiquement interprétée comme toujours. Et pour toujours."

"J'en ai les larmes aux yeux"

Pascal Obispo fait référence au titre "Toi, c'est différent", composé pour Maurane, pour son album 'Ouvre', sorti en 2014. Sur Instagram, les fans du chanteur et de Maurane partagent leur peine eux aussi. "Que d'émotions en écoutant cette chanson... Les larmes aux yeux... Merci et tendre pensée à cette belle Maurane", écrit Amélie. "Elle doit être fière d'avoir un ami comme toi. Merci pour l'hommage", ajoute Stéphanie. "Elle nous manque, quelle voix", "Merci, j'en ai les larmes aux yeux", ajoutent d'autres fans.

Lara Fabian aussi, très proche de Maurane, a partagé un message sur son compte Instagram.