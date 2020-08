Paul (Les 12 coups de midi): "Je cherche une fille du passé"

Paul El Kharrat, connu du grand public grâce à sa participation dans l’émission Les 12 coups de midi, raconte son parcours dans un livre intitulé Ma 153e victoire qui sortira le 2 septembre. Le jeune homme aux 152 participations a accordé une interview à Gala à cette occasion. À 21 ans, il parle de son quotidien en tant qu’ Asperger mais également des filles.



Célibataire, Paul aimerait rencontrer quelqu’un qui partage ses passions : lectures, musées, voyages. Mais la femme idéale serait une fille du 19ème siècle, "ce n’est pas une fille que l’on rencontre à tous les coins de rue, on ne rencontre que des filles de notre siècle, moi je cherche une fille du passé !", précise-t-il. Il n’apprécie pas trop que les gens soient sur leur téléphone au lieu d’échanger.



"Les filles essaient de s’adapter, mais quand certaines choses ne me conviennent pas, je peux être d’une grande intolérance ! J’ai parfois l’’impression que les autres ne font pas d’effort pour me comprendre. Et ça peut vite me plonger dans le désespoir", a avoué l’homme au magazine.

Dans son livre, ce dernier parle d’une de ses anciennes rencontres: "Nous nous étions parlé pendant des semaines sur internet (...) Nous avons décidé de nous rencontrer à Paris. Nous avons passé une très bonne journée, l’entente me semblait parfaite. Le soir, j’ai osé lui demander si elle considérait que nous étions ensemble et elle a répondu oui. Mais le lendemain, elle m’a expliqué que la distance qui nous séparait n’était pas compatible avec l’année d’études qui l’attendait".