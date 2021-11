Peut-on aimer deux personnes en même temps? La réponse d'Éric-Emmanuel Schmitt (vidéo)

Éric-Emmanuel Schmitt était l'invité du RTL INFO avec Vous afin de parler de son nouveau livre intitulé "La porte du ciel". L'auteur franco-belge raconte l'histoire de l'humanité en huit volumes. Noam, son personnage, traverse les époques car il est immortel. "Noam va découvrir avec un étonnement que nous nous n'avons plus, ce dans quoi nous vivons encore aujourd'hui (...) il découvre notre histoire au fur et à mesure qu'elle se crée et nous la raconte", dit Éric-Emmanuel Schmitt.

Ce livre parle aussi d'amour et pose la question suivante: peut-on aimer deux personnes en même temps et de la même manière? Le romancier a répondu à cette question sur le plateau du RTL INFO avec Vous. "Je crois qu'on peut aimer deux personnes en même temps, mais pas de la même manière", estime-t-il.