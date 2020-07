Pierre-Jean Chalençon: "L’homme de ma vie, sous des pressions de sa nana, m’a quitté"

Pierre-Jean Chalençon a accordé une interview à Sudpresse. L'homme qui a quitté l'émission Affaire conclue s'est confié sur sa vie privée.

"J’ai eu un Covid dramatique. Michou, qui est mon ami, est mort, mon père est décédé aussi. Puis, l’homme de ma vie, sous des pressions de sa nana, m’a quitté et baissé sa culotte", a expliqué le collectionneur français d'objets liés à Napoléon Bonaparte.

Ce dernier traverse une période difficile... Il y a quelques semaines, l’ex-acheteur d’Affaire conclue a fait parler de lui car il s’en était pris à Line Renaud sur Twitter. Des messages qui ont logiquement choqué de nombreux internautes. Le 15 juin, une date inoubliable pour les proches de Johnny Hallyday. Line Renaud, son amie de toujours, l’a rappelé dans un message plein de tendresse publié sur Twitter : "Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là", a-t-elle écrit.

L’ex-acolyte de Sophie Davant a attaqué Line Renaud avec ces mots: "Tu le rejoins quand ?". Un message qui a fatalement suscité un tollé sur Twitter. En réponse aux critiques, Pierre-Jean Chalençon a tenté de se justifier : "Cette femme est méchante ! Je lui rend la monnaie de sa pièce". ajoutant que Line Renaud était une "sorcière".

Line Renaud avait répondu à cette attaque sur Twitter: "Mes chers(ères) ami(e)s, mon proverbe du jour sera : "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe".

Face au tollé, Pierre-Jean Chalençon avait fini par lui demander pardon. "Veuillez m'excusez pour ce petit tweet mal placé !..vous qui avez connu Thierry le luron ... je vous embrasse et j’espère vous inviter à déjeuner très prochainement.. nous avons beaucoup d amis en commun".

Une photo de lui aux côtés de Dieudonné a également suscité la polémique. A tel point que l'homme a quitté l'émission Affaire Conclue. "Devant l’ampleur prise par cette polémique, j’ai décidé en accord avec la production d’Affaire conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd’hui. J’aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir touchés par cette polémique. J’ai fait une erreur, je l’ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser. J’aurai l’occasion de m’expliquer plus amplement, y compris sur mes projets dans les prochains jours".