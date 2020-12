Pippa Middleton a de nouvelles ambitions immobilières: s'acheter une ferme

Pippa Middleton, la jeune soeur de la duchesse de Cambridge et son époux, James Matthews, qui se sont mariés en 2017 et qui sont les parents du petit Arthur, 2 ans, auraient acheté une ferme située à proximité de la maison familiale des parents de Carole et Michael Middleton, révèle le Daily Express.

Le couple vit actuellement à Londres, mais aurait commencé les démarches pour acquérir la Bucklebury Farm Park

Le domaine de 29 hectares a été mis sur le marché en octobre avant d'être retiré quelques jours plus tard, a rapporté le Daily Mail.

Un villageois de la localité voisine de Stanford Dingley a déclaré: "Nous avons entendu dire que le site avait été offert aux Middletons avant sa mise sur le marché."

Lynda Tillotson, de L Interiors à Bucklebury, a ajouté que les rumeurs n'étaient pas simplement "sorties de nulle part".Elle a dit: "Il est logique que Pippa et James veuillent être proches. C’est l’endroit idéal pour eux pour construire une maison familiale."

Les agents immobiliers Knight Frank ont confirmé que le domaine, mis en vente à 1,5 million de livres sterling, était actuellement en cours d'offre. Le propriétaire actuel, Rupert Hartley-Russell, a refusé de commenter sur le potentiel acquéreur.

Un porte-parole de Pippa et James a nié que le couple comptait s'y installer mais a insisté sur le fait que l'achat potentiel était une "opportunité commerciale".