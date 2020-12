Pippa Middleton, la soeur de Kate, est enceinte de son deuxième enfant

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis vont avoir un nouveau petit cousin en 2021! La soeur de la duchesse de Cambridge, Pippa Middleton, devenue célèbre le jour du mariage royal, est enceinte de son deuxième enfant.

La sœur de Kate Middleton, 37 ans, et son époux, James Matthews, 45 ans, sont "ravis". C'est une source proche de la famille Middleton qui a annoncé la nouvelle au site People Page Six: "Pippa et James sont ravis, c'est une nouvelle fantastique au milieu d'une année difficile. Toute la famille est ravie".

Le couple, qui s'est marié en 2017, est déjà parent d'un petit garçon prénommé Arthur qui est âgé de 2 ans.