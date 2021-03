Plein d'ironie, Thierry Lhermitte se moque copieusement de la cérémonie des César 2021 (vidéo)

L'apparition de Corinne Masiero nue sur la scène des César a suscité bien des réactions. Et la cérémonie dans sa globalité n'a pas plu à toute le monde. Roselyne Bachelot, ministre de la culture, a estimé que celle-ci "n'a pas été utile au cinéma français". "Ce qui m'a frappé, c'est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire a nui à l'image du cinéma français, alors qu'il est massivement aidé", a-t-elle critiqué sur les ondes de RTL France.

Invité de C à vous ce lundi 15 mars, Thierry Lhermitte a expliqué, à sa manière, que la cérémonie était trop politisée à ses yeux : "J'ai regretté parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, beaucoup de malheurs du monde qui ont été abordés. Mais je regrette qu'on n'ait pas abordé les Rohingyas, le Yémen, la Syrie, les élections américaines avec l'invasion du Capitole..."

Une sortie qui prenait toute son ironie au fur et à mesure que l'acteur égrenait : "L'endométriose, pas un mot. Le bien-être animal et la chasse à courre, rien du tout. L'Arménie, la stigmatisation des anorexiques dans le milieu du sumo japonais, la grossophobie dans le milieu des jockeys... C'est horrible, horrible ! Le remboursement des soins dentaires, l'excision et les GAFAN, pas un mot là-dessus !"