Plus amoureux que jamais: Ben Affleck et Jennifer Lopez photographiés enlacés

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont plus proches que jamais. C'est en tous cas ce que rapportent plusieurs magazines People. Les deux ex amants qui ont annulé leur mariage en 2003 envisageraient déjà le futur ensemble, selon plusieurs sources proches.

Alex Rodriguez, l'ex fiancé de Jennifer Lopez semble bel et bien oublié.

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été photographiés ensemble lundi soir dans le quartier de West Hollywood, pénétrant dans un restaurant situé dans l'hôtel chic Pendry.

Mais le duo a semblé confirmer leur romance ravivée alors qu'ils étaient vus en train de multiplier les gestes d'affection l'un envers l'autre dans le quartier de West Hollywood le soir du lundi 31 mai.

Jennifer et Ben avaient leurs bras enroulés l'un autour de l'autre, et la chanteuse avait sa tête blottie dans le cou de son ex fiancé.

Alors qu'ils entraient et se promenaient dans l'hôtel, Jennifer et Ben arboraient des sourires radieux sur leurs visages.

Des sources ont déclaré au site Page Six que le couple était très impliqué tout au long de leur soirée romantique.