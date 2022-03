Les messages d'hommage suite au décès de Jean-Pierre Pernaut ne cessent de se succéder. Cela se traduit souvent par une image, une pensée, un message. Pour Denis Brogniart, collègue chez Tf1 et ami du défunt journaliste, cela a pris la forme d'un (très) long texte, rempli d'émotions et de bienveillance, diffusé sur Instagram.

"Tu vas beaucoup me manquer, nous manquer. J’ai du mal à me résoudre à parler de toi au passé", introduit-il. "Tu es d’abord un homme d’une générosité incroyable. Tu étais le même quelque soit ton interlocuteur, tu aimais écouter, t’imprégner de la vie des autres pour nourrir ta propre existence. Tu as mis cette philosophie au service de ton métier de journaliste, car tu étais un incroyable journaliste, un visionnaire avant d’être un présentateur, un créateur de contenus avant d’être celui qui les lançait à l’antenne avec proximité et jovialité."

Denis Brogniart revient sur le départ de Pernaut de Tf1, un choix lié à son cancer mais aussi parce qu'il était l'heure pour lui de la retraite. Il avait salué les spectateurs dans un final particulièrement émouvant. "Je n’oublie pas non plus que tu as choisi le moment de ton départ du 13h, en homme libre jusqu’au bout de cette épopée. Et ça, c’est la classe. C’est si rare", écrit-il. "Ton parcours est incroyable, inspirant, tu l’as construit jour après jour, ne laissant à personne le soin d’en délimiter les contours. Tu aimais les gens autant qu’ils t’aiment, et je parle sciemment au présent car personne ne t’oubliera. Tu étais si naturellement populaire, notion tellement noble, chez toi c’était un don, ton ADN."

On apprend que Jean-Pierre Pernaut était un mordu de Koh-Lanta et qu'il a soutenu son ami aux débuts de l'émission. "Tu as été d’une aide précieuse quand tu m’as dit sans la moindre hésitation 'Fonce' lorsqu’on m’a proposé de présenter Koh Lanta (...) Tu m’as conforté dans mon envie avec une prévenance rare."