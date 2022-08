Pour célébrer leur 25 ans d'amour, Hélène et Omar Sy partagent un doux cliché (photo)

25 ans d'amour : l’acteur Omar Sy et sa femme Hélène filent le parfait amour. Et pour fêter leur anniversaire, Hélène Sy a partagé un cliché souvenir datant de 2007 sur son compte Instagram. Vêtue d’une robe printanière, elle est aux côtés d'Omar Sy qui l'enlace.

Hélène Sy a également ajouté une petite touche de légèreté en glissant la photo d’un tee-shirt... "On s’embête tous les deux depuis 25 ans et cela marche toujours", peut-on lire. Elle a accompagné sa publication d'une légende en anglais: "Time does not pass, it continues", soit en français "le temps ne passe pas, il continue". Omar Sy a lui aussi relayé la photo souvenir sur son compte privé afin de célébrer leur amour.

Omar Sy et Hélène se rencontrent en 1998. Ils se marient quelques années plus tard, en juillet 2007 dans les Yvelines. Ils s’envolent ensuite vers les États-Unis en 2012, et résident depuis à Los Angeles. Ensemble, ils ont 5 enfants : trois filles, et deux garçons. Leur petite dernière est âgée de seulement 5 ans.