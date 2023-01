Kim Kardashian débarque en prison pour rencontrer des détenus en isolement: la star a contribué à la libération de 17 prisonniers en 3 mois

Kim Kardashian n'a pas ralenti ses efforts lorsqu'il s'agit de la réforme des prisons comme en témoigne sa dernière visite à une prison en Californie et les détenus qu'elle a rencontrés pendant son voyage, relate TMZ.



La star, arrivée en jet privé à l'aéroport local, a passé une journée à la prison d'État de Pelican Bay à Crescent, plus tôt cette semaine. Son objectif était de rencontrer les détenus en isolement, de parler avec eux en profondeur sur les conséquences que l'enfermement peut avoir sur leur stabilité mentale.



La star de téléréalité n'était pas seule dans son voyage, l'acteur Tobey Maguire et Scott Budnick, le producteur exécutif de la franchise cinématographique "The Hangover", l'ont également rejointe. Les trois hommes étaient accompagnés d'une équipe de tournage. En 2016, Budnick a réalisé un documentaire sur les adolescents dans le système carcéral et un autre documentaire serait en cours.



Pour rappel, Kim Kardashian a rencontré le président Trump à la Maison Blanche en 2018 dans le but de faire campagne pour sa cause et d'aider à gracier Alice Marie Johnson.



Kim a également aidé la détenue du Tennessee Cyntoia Brown à obtenir la clémence et a joué un rôle important dans la libération de détenus comme Matthew Charles et Jeffrey Stringer. Kim et son équipe juridique ont contribué à la libération de 17 prisonniers en l'espace de trois mois.



Kim n'a jamais rendu visite à un détenu en isolement, bien qu'elle ait parlé à des détenus dans le couloir de la mort.