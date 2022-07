Pourquoi Adèle Exarchopoulos ne veut plus montrer son corps nu au cinéma ?

Dans une longue interview accordée à Vanity Fair, Adèle Exarchopoulos a déclaré qu'elle n'apparaitrait plus nue au cinéma. "C’est trop facile, pas original, pas excitant”, confie la star de 28 ans.

La comédienne avait été révélée au grand public en 2013 dans le film "La vie d'Adèle" réalisé par Abdellatif Kechiche. Dans ce long-métrage, Adèle Exarchopoulos donne la réplique à Léa Seydoux en incarnant une jeune adolescente qui découvre son homosexualité. Le pitch du film ? Une histoire d’amour tumultueuse rythmé par de nombreuses scènes de nudité et de sexe. Un premier pas au cinéma qui a forcément eu des conséquences sur son image d'actrice. Elle a reçu énormément de demandes basée uniquement sur des histoires torrides. "Les réalisateurs ne s’en rendaient peut-être pas compte, l’un ne savait pas que son voisin me proposait la même chose, donc je n’accuse personne…", évoque-t-elle.

Un nouveau rôle de maman

L'arrivée de son petit garçon en 2017 a complètement bouleversé sa manière de se considérer en tant que comédienne. Adèle Exarchopoulos raconte : "Avoir un fils m’a apporté une autre forme de pudeur. J’ai mis du temps à me poser cette question. J’éprouvais aussi une forme de lassitude par rapport à la nudité, je n’avais plus envie de voir mon corps au cinéma. C’est trop facile, pas original, pas excitant. Et puis dans les plus belles scènes de sexe au cinéma, on ne voit pas grand-chose.”

Mieux choisir ses films

Aujourd'hui, la vedette très prisée préfère choisir des films qui lui ressemblent. “Tu ne peux pas te permettre de faire des films avec une semi-envie. Soit, tu fonces. Soit, tu n’y vas pas. Il y a parfois 4.000 personnes qui rêvent de faire ce film, et qui ont peut-être plus galéré que toi.”

Son prochain film ? Les Cinq Diables. "Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif".