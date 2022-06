Pourquoi Amber Heard a perdu le procès face à Johnny Depp: un juré sort du silence

Johnny Depp poursuivait en diffamation son ex-femme Amber Heard, qui s'était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer son ex-mari.

Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double. À l'issue de six semaines de débats, les jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington, ont conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de "Pirates des Caraïbes", contre 2 millions seulement pour celle d'"Aquaman".

Selon Goog Morning America, un juré du procès a révélé que lui et les autres membres du jury n'ont pas trouvé le témoignage de l'actrice crédible - et certains ont qualifié ses explosions émotionnelles à la barre de "larmes de crocodile".

Le juré, l'un des cinq hommes du jury de sept personnes, a déclaré que l'histoire d’Amber Heard "ne tenait pas debout", a rapporté jeudi "Good Morning America".

"Les pleurs, les expressions faciales qu'elle avait, le regard fixé sur le jury. Nous étions tous très mal à l'aise", a déclaré le juré, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, au média.

Elle répondait à une question, pleurait et deux secondes plus tard, elle devenait glaciale... Certains d'entre nous ont utilisé l'expression "larmes de crocodile".

Le juré a déclaré que Johnny Depp, en revanche, est resté calme tout au long de son témoignage d'une heure, ce qui a donné de la crédibilité à ses affirmations.

"Une grande partie du jury a estimé que ce qu'il disait, à la fin de la journée, était plus crédible... Il semblait juste un peu plus réel dans sa façon de répondre aux questions. Son état émotionnel était très stable tout au long du procès".

Le juré a déclaré qu'un moment crucial du procès a eu lieu lorsque l'avocat de Depp a révélé qu’Amber Heard n'avait pas fait don de ses 7 millions de dollars de règlement de divorce, alors qu'elle avait publiquement affirmé que l'argent serait donné à une œuvre de charité.

"Elle va dans un talk-show au Royaume-Uni. La vidéo la montre assise là, disant à l'animateur qu'elle a donné tout cet argent. Et les termes qu'elle utilise dans ce clip sont: 'je l'ai donné', 'je l'ai donné', 'c'est parti'. Mais le fait est qu'elle n'en a pas donné beaucoup du tout", a déclaré le juré, qualifiant cette révélation de "fiasco" pour l’actrice.

Au cours du procès, l’actrice a déclaré qu'elle avait "promis la totalité" de l'arrangement et qu'elle avait utilisé les mots "promesse" et "don" comme "synonymes l'un de l'autre".

Le juré a également contesté les affirmations des avocats de Heard selon lesquelles l'affaire était un procès par les réseaux sociaux et que les jurés étaient séduits par la célébrité de Johnny Depp. Il a déclaré qu'en fin de compte, tous deux semblaient être dans l'erreur.

"Nous avons suivi les preuves ... Moi-même et au moins deux autres jurés n'utilisons pas Twitter ou Facebook. Les autres qui l'ont fait se sont fait un devoir de ne pas en parler", a-t-il affirmé.

"Ce que je pense être vrai (...), c'est qu'ils étaient tous deux abusifs l'un envers l'autre (...) je ne pense pas que cela donne raison ou tort à l'un ou l'autre (...) Mais pour s'élever au niveau de ce qu'elle prétendait, il n'y avait pas assez de preuves ou aucune preuve qui ne soutenait vraiment ce qu'elle disait."

Le procès, ultra-médiatisé et diffusé en direct à la télévision, a provoqué un déchaînement de messages insultants envers l'actrice de 36 ans sur les réseaux sociaux.